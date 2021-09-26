Иномарка упала в дорожную яму на перекрестке в Благовещенске

Благовещенск, 26 сентября. Водитель за рулем иномарки не справился с управлением, и машина упала в строительную яму. Пострадали два человека. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел на перекрестке Шевченко — Забурхановская в Благовещенске.

Иномарка угодила в огороженную яму, которую вырыли дорожники во время ремонта. В результате происшествия пострадали два человека. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте инцидента и устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Серьезная авария накануне произошла на трассе «Кола». Водитель легкового авто погиб в аварии с грузовиком. Мужчина за рулем отечественной «Лады» на скорости врезался в фуру. Он скончался до приезда медиков. В причинах трагедии разбираются сотрудники правоохранительных органов. по итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.