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Цена туристического полета в космос на корабле «Союз» составила 50 миллионов долларов

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 16:29
Общество
Цена туристического полета в космос на корабле «Союз» составила 50 миллионов долларов
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Москва, 26 сентября. Стоимость туристического полета на космическом корабле «Союз» достигает 50 млн долларов, рассказал глава российского представительства Space Adventures Сергей Костенко.

Цена полета в космос на корабле «Союз» составляет около 50 млн долларов, то есть почти четыре миллиарда рублей. Старт полетов кораблей Илона Маска Crew Dragon с туристами не сказался на цене путешествия на «Союзе», уточнил Костенко по итогам лекции «Уроки космоса с Федором Юрчихиным» на ВДНХ..

Недавно четверо космических туристов отправились на орбиту с космодрома на мысе Канаверал. Путешественников отправила компания Маска. Команду туристов возглавил опытный пилот Джаред Исаакман.

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космос союз полет
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