Цена туристического полета в космос на корабле «Союз» составила 50 миллионов долларов

Москва, 26 сентября. Стоимость туристического полета на космическом корабле «Союз» достигает 50 млн долларов, рассказал глава российского представительства Space Adventures Сергей Костенко.

Цена полета в космос на корабле «Союз» составляет около 50 млн долларов, то есть почти четыре миллиарда рублей. Старт полетов кораблей Илона Маска Crew Dragon с туристами не сказался на цене путешествия на «Союзе», уточнил Костенко по итогам лекции «Уроки космоса с Федором Юрчихиным» на ВДНХ..

Недавно четверо космических туристов отправились на орбиту с космодрома на мысе Канаверал. Путешественников отправила компания Маска. Команду туристов возглавил опытный пилот Джаред Исаакман.