Манукян поделился ожиданиями от выборов нового канцлера Германии

Главное, чтобы в Германии не повторилась такая же ситуация, как на Украине. Об этом в беседе с ФАН заявил известный журналист и блогер Вадим Манукян.

В настоящее время в Германии проходят выборы в бундестаг. Голосование на выборах в немецкий парламент началось в 08:00 по местному времени. Избирательные участки продолжат свою работу до 18:00. По его итогам на четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут новый канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет.

Блогер и журналист Вадим Манукян отметил, что Ангела Меркель для Германии стала символом целой эпохи. Он выразил надежду, что стране удастся сохранить преемственность, а на смену Меркель придет конструктивный политик.

«Надеюсь, он сможет выстроить нормальные отношения в том числе и с Россией. Я не питаю иллюзий на тот счет, что новый руководитель Германии сможет убедить Евросоюз отменить антироссийские санкции. В целом вектор задан. Главное, чтобы в Германии не захватили власть националисты, как это произошло на Украине. Это было бы действительно настоящей трагедией. Хотя, надеюсь, прививка 1941–1945 годов все еще сильна», — высказал свою позицию Манукян.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

В России также надеются на преемственность дипломатии ФРГ в вопросе минских договоренностей по Донбассу после ухода немецкого канцлера Ангелы Меркель. Представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал дождаться итогов выборов в бундестаг, а уже после них обсуждать различные вопросы.

Ранее сообщалось, что в Германии 26 сентября проходят выборы в бундестаг. Правом голоса обладают около 60,4 млн жителей страны.