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Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина объявила войну Пугачевой

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 16:48
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина объявила войну Пугачевой
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 26 сентября. Бывшая солистка групп «Мираж» и «Звезды» Наталия Гулькина заявила, что будет собирать доказательства о причастности Аллы Пугачевой к «исчезновению» многих исполнителей с эстрады.

Гулькина в эфире программы «Ты не поверишь!» рассказала о многолетнем конфликте с Примадонной. По словам экс-солистки «Миража», она и сама стала жертвой тяжелого характера Пугачевой. В середине 90-х Гулькина в беседе с Еленой Хангой пожаловалась на трудности в работе с именитой коллегой. После того как это интервью показали по ТВ, Примадонна лично позвонила участнице группы «Мираж» и отчитала ее. По словам Наталии Гулькиной, звезда эстрады затаила на нее обиду и, воспользовавшись связями, загубила ее карьеру.

Алла Пугачева, обычно не комментирующая никакие скандалы, мгновенно отреагировала на эфир программы «Ты не поверишь!» с участием Гулькиной. На своей странице в Instagram она призвала не верить «злым словам».

«Люди, люди, люди! Ничего со мной не сделать вам <...> Не врите и будете здоровее. Бог вам судья», — написала артистка в соцсети.

Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина объявила войну Пугачевой
Global Look Press  / Gennadii Usoev / Russian Look

Экс-солистка «Миража» утверждает, что о мстительности Пугачевой знает весь шоу-бизнес. Однако многие исполнители просто боятся говорить правду, опасаясь за свою карьеру, объяснила певица. По словам Гулькиной, она решила идти до конца в конфликте с Примадонной и будет собирать доказательства. Она заявила, что ей нечего терять, ведь ее и так не было на центральных каналах.

«Один очень известный человек позвонил мне и сказал, что о таких вещах знают все, но не все говорят, боятся, что их будут гнобить, закрывать, убирать <...> Мне многие позвонили и поблагодарили за правду, сказали: «Держись, Натаха, мы с тобой», — рассказала бывшая участница группы «Мираж».

Гулькина не первая, кто говорит о вопиющем поведении Аллы Пугачевой. Сценограф и декоратор Борис Краснов, работавший с Примадонной, перед своей смертью рассказал, что певица не любила, когда ей перечат, и могла выйти из себя от любой мелочи.

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Все новости / Шоу-бизнес / Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина объявила войну Пугачевой
пугачева певица мираж гулькина
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