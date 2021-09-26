Непогода оставила без света более 100 населенных пунктов в Дагестане

Махачкала, 26 сентября. Более 100 населенных пунктов в Дагестане остались без электричества из-за плохих метеоусловий. Аварийные отключения электроснабжения произошли в 12 муниципальных районах.

Информацию об этом сообщила руководитель пресс-центра ГУ МЧС России по Дагестану Тамила Газимагомедова. Более 64 тыс. человек остались без света, в том числе 19 тыс. детей. Всего непогода привела к отключению электричества в 111 населенных пунктах.

Когда электроснабжение будет возобновлено, пока не сообщается. На днях на юго-западные районы Дагестана обрушились сильные ливни с ветром. Из-за этого образовались селевые потоки. Были повреждены жилые дома, транспортное сообщение прервано. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Также недавно стало известно, что в четырех республиках Дагестана проливные дожди размыли несколько дорог. Ситуация находится на контроле МЧС.