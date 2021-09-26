Костя Цзю порадовался за Усика после победы над Джошуа

Москва, 26 сентября. Абсолютный чемпион мира среди профессионалов, советский и российский боксер Костя Цзю прокомментировал победу украинца Александра Усика над британцем Энтони Джошуа.

Усик провел бой с представителем Великобритании на арене в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября. Украинскому боксеру единогласно присудили победу со счетом 117-112, 116-112, 115-113.

«Я очень рад за Сашу! Это очень классный бой и нужная победа!» — отметил Цзю, комментируя итоги встречи.

По словам легендарного боксера, в последний раз он так радовался за Николая Валуева, который был чемпионом мира в тяжелом весе. Триумфальная победа Усика не стала для Цзю неожиданностью. При этом заслуженный мастер спорта СССР добавил, что в боксе нельзя предугадать исход, когда сражаешься с сильным чемпионом.

«Однозначно, это триумф советской школы бокса», — подвел итог именитый боксер в комментарии «ПолитЭксперту».

Ранее победу Усика над Джошуа прокомментировал экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Он описал бой украинца и англичанина двумя словами.