Американский пилот Беккер развенчал миф о превосходстве ВВС США над СССР в Корейской войне

Вашингтон, 26 сентября. «Превосходство» ВВС США над советскими пилотами в годы Корейской войны является обычной пропагандой, считают американские военные эксперты.

Господство в воздухе американской авиации во времена вооруженного конфликта на Корейском полуострове 1951-1953 годов является популярным мифом в США, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи авторов американского портала The Aviation Geek Club, которые сослались на мнение пилота, полковника Уолтера Бойна. По его словам, многие граждане Соединенных Штатов уверены, что истребители F-86 Sabre ВВС США якобы доминировали над советскими МиГ-15 в небе над Кореей.

Соотношение потерь и побед в ходе воздушных боев между американскими и советскими пилотами якобы составляет 10:1 в пользу летчиков из США, уточнил полковник. Однако, подчеркнул он, эти результаты были сильно преувеличены, так как Вашингтон замалчивал истинные масштабы потерь ВВС Соединенных Штатов в Корейской войне. Бойн назвал заявления о «превосходстве» американской стороны обычной пропагандой, так как на самом деле действия ВВС СССР наносили огромный урон Военно-воздушным силам США.

Советские пилоты смогли сделать то, чего в свое время не удалось добиться летчикам из Третьего рейха — МиГ-15 ВВС СССР сильно проредили ряды американских бомбардировщиков B-29 Superfortress, загнав их в угол и заставив совершать налеты лишь в ночное время суток, напомнил Бойн. Именно из-за этого Вашингтон и принял решение о переброске F-86 в зону боевых действий, объяснил он. О несостоятельности мифа о «превосходстве» американской авиации заявил и капитан Дик Беккер, который участвовал в той войне. По его словам, летчики из Советского Союза ничем не уступали пилотам ВВС США, в результате чего счет в этом вооруженном конфликте на самом деле является ничейным.

«МиГ-15 был опасным противником. Мы были равны, и я уверен, что в тот первый год мы сыграли с ними вничью», — сказал пилот, развенчав миф о превосходстве ВВС США над СССР в Корейской войне.

Ранее американские аналитики представили список самых худших истребителей за всю историю ВВС США. F-86 в этот перечень не попал, но зато в нем оказался стелс-истребитель пятого поколения F-35. По мнению экспертов, разработчики крылатой машины потратили слишком большие средства на создание самолета, который не оправдал надежд, которые на него возлагали военные.