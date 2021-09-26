Экономист Гончаров озвучил последствия обвала украинских рынков

Киев, 26 сентября. Обвал рынков Украины грозит катастрофой, падение качества жизни простых людей и среднего класса ускорится, уверен директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

С такими экономическими последствиями жители Украины могут столкнуться в случае обесценивания стоимости труда.

«Надвигающийся глобальный кризис будет в нашей стране выдаивать бедных и средний класс до предела», — заявил эксперт.

Для этого есть ряд причин, пояснил Гончаров в статье для издания «Главред». Среди них — рост цен на энергоресурсы и тарифы ЖКХ, колоссальный мировой долг, который постоянно увеличивается. Кризис может прийти в Украину также из-за растущего числа убыточных госкорпораций и банкротств закредитованных украинских предприятий. Кроме того, эксперт обратил внимание на «лавинообразный рост коррупционных составляющих практически во всех объектах государственного финансирования».

Декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот ранее озвучил последствия антироссийского курса Украины.