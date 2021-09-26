Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 сентября 17:13
17:11
Весь мир
Марш против мигрантов в Чили закончился столкновениями и погромами
17:09
Происшествия
Силовики застрелили на пляже в Калифорнии вооруженного афроамериканца
17:02
Весь мир
ХАМАС призвал палестинское сопротивление активнее бороться с Израилем
17:01
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев рассказал о главной трудности в судействе шоу «Голос 60+»
17:00
Политика
Захарова указала на сочиненные новые правила Запада после создания AUKUS
17:00
Общество
Семья из Краснодарского края воспитывает восемь детей с особенностями развития
16:59
Общество
Маленький котенок-дальнобойщик проехал более 24 тысяч километров по всей России
16:58
Спорт
Гран-при России принес Хэмилтону сотую победу в «Формуле-1»
16:55
Происшествия
Глава поселения в Приангарье предстанет перед судом за превышение должностных полномочий
16:54
Общество
Невролог Вон назвала гормональные и пищевые провокаторы мигрени
Все новости

Звезда «Реальных пацанов» поселилась с мужем-итальянцем в коттедже за 25 миллионов
Шоу-бизнес
Звезда «Реальных пацанов» поселилась с мужем-итальянцем в коттедже за 25 миллионов
Пресс-служба телеканала «Суббота!»

Москва, 26 сентября. Актриса и юмористка Мария Федункив обживается в загородном доме за 25 миллионов рублей, который располагается в Новой Москве, вместе с супругом-итальянцем Стефано Маджи.

В конце лета звезда Comedy Woman и сериала «Реальные пацаны» отметила 50-летний юбилей, а также отгуляла свадьбу. Избранником артистки стал итальянец Стефано Маджи, который младше ее на 13 лет. Вопреки всем пересудам и грязным слухам из-за разницы в возрасте, молодожены наслаждаются друг другом и стараются каждую свободную минутку провести вместе.

Недавно Федункив и Маджи вернулись из свадебного путешествия. Пара решила перебраться в элитный коттедж, который актриса приобрела еще до замужества. По словам актрисы, у ее супруга есть квартира в Москве, однако там они бывают редко: только если она задерживается на съемках. Кирпичный дом площадью 180 квадратных метров находится в живописном поселке – дом окружен лесом и даже на территории много зелени.

После покупки Федункив сделала в коттедже небольшой косметический ремонт, а также облагородила придомовой участок и обустроила небольшую баньку. Супруг-итальянец любит варить для актрисы кофе по утрам на летней кухне. По признанию звезды «Реальных пацанов», она даже не мечтала, что сможет обрести любящего и заботливого мужа на пятом десятке.

«Счастье может застать, где угодно – главное его не пропустить: всегда быть внимательным, всегда прислушиваться к себе, всегда смотреть на мир, а не под ноги», — посоветовала Федункив.

Перед свадьбой Стефано Маджи дал интервью, в котором признался в любви к российской артистке, а также рассказал о проблеме в их отношениях. По словам итальянца, главная сложность кроется далеко не в цифрах, а в известности и медийности Федункив.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Реальных пацанов» поселилась с мужем-итальянцем в коттедже за 25 миллионов
отношения федункив Comedy Women
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru