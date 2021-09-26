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Отказавшийся от вызова в сборную России Дзюба назвал украинского боксера Усика «нашим»

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 16:17
Спорт
Отказавшийся от вызова в сборную России Дзюба назвал украинского боксера Усика «нашим»
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Санкт-Петербург, 26 сентября. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на победу украинского боксера Александра Усика в поединке с британцем Энтони Джошуа.

Артем Дзюба оказался в числе российских спортсменов, следивших минувшей ночью за поединком Александра Усика и Энтони Джошуа. В stories своего Instagram-аккаунте форвард похвалил украинца, который после завершения боя встал на колени и перекрестился. Дзюба, находясь в компании друзей за кадром, назвал Усика «нашим».

«Да он гений, реально, он в одну калитку прям. Я думаю, что следующий бой будет Усик — Фьюри. Думаю, что Фьюри размотает Уайлдера», — добавил нападающий, комментируя происходящее на телеэкране.

В сентябре Дзюба попал в расширенный список игроков сборной России, приглашенных в национальную команду на матчи квалификации ЧМ-2022. Позже форвард сообщил, что отказывается от приглашения и хочет набрать оптимальную физическую форму.

Ранее экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Усика в поединке с Джошуа. Бой украинца и британца проходил в Лондоне.

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бокс спорт дзюба усик джошуа
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