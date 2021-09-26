Отказавшийся от вызова в сборную России Дзюба назвал украинского боксера Усика «нашим»

Санкт-Петербург, 26 сентября. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на победу украинского боксера Александра Усика в поединке с британцем Энтони Джошуа.

Артем Дзюба оказался в числе российских спортсменов, следивших минувшей ночью за поединком Александра Усика и Энтони Джошуа. В stories своего Instagram-аккаунте форвард похвалил украинца, который после завершения боя встал на колени и перекрестился. Дзюба, находясь в компании друзей за кадром, назвал Усика «нашим».

«Да он гений, реально, он в одну калитку прям. Я думаю, что следующий бой будет Усик — Фьюри. Думаю, что Фьюри размотает Уайлдера», — добавил нападающий, комментируя происходящее на телеэкране.

В сентябре Дзюба попал в расширенный список игроков сборной России, приглашенных в национальную команду на матчи квалификации ЧМ-2022. Позже форвард сообщил, что отказывается от приглашения и хочет набрать оптимальную физическую форму.

Ранее экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Усика в поединке с Джошуа. Бой украинца и британца проходил в Лондоне.