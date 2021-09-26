Токио, 26 сентября. Непризнание мировым сообществом российского статуса Крыма является ошибочным. Такое мнение высказали японские пользователи Сети.

Читатели Yahoo News Japan высказались в пользу действующего статуса полуострова.

«Исторически Крым всегда был российским. Так что просто все вернулось в свое исходное историческое состояние», — написали пользователи Сети.

Также читатели японского издания указали на патриотизм президента РФ Владимира Путина. Российский лидер обладает сильными качествами и любит свою страну, подчеркнули комментаторы.

Ранее в Турции заявили о непризнании статуса Крыма. Таким образом глава республики Реджеп Тайип Эрдоган пытается поддержать суверенность собственной политики в украинском направлении, прокомментировал позицию официальной Анкары публицист Константин Кеворкян.