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Семья из Краснодарского края воспитывает восемь детей с особенностями развития

Общество

Анастасия и Александр Надворные изначально не планировали брать детей из приюта и даже не говорили об этом. Первая «солнечная четверка» появилась в их семье благодаря случайному стечению обстоятельств. Александр, специалист сферы IT, находился на работе, где неожиданно стал свидетелем судьбоносного разговора.

«Когда настраивал компьютер у начальницы опеки, они обсуждали детей, которые остались без мамы. На тот момент их изъяли из семьи, поместили в детское отделение больницы. С женой поехали, посмотрели и уже не смогли отказаться», — вспоминает глава семейства.

Анастасия рассказала, что детишки оказались в тяжелой жизненной ситуации, их мама попала в тюрьму. Ребята не получали должного воспитания, ухода и были педагогически запущены. Новая семья дала им то, чего так не хватало: тепло, ласку и заботу.

Сейчас в семье Надворных уже девять детей, восемь из которых страдают от разных психоневрологических заболеваний: умственной отсталости средней степени тяжести, синдрома Дауна и ДЦП. Но родители говорят, что им совсем не сложно воспитывать малышей, ведь они научились правильно делегировать обязанности по хозяйству.

«Я не сама все делаю, мы делаем все вместе. У нас в семье это как бы обязательно. Я могу сделать сама, мне так будет проще. Но их надо научить, им жить потом, я не смогу всегда быть рядом. Поэтому их надо научить, поэтому они все делают дома: убирают за собой, накрывают на стол, готовят кушать — они должны этому научиться. Мы этому учились у своих родителей, а теперь я учу своих детей», — рассказывает о методах воспитания Анастасия.

Сейчас ребята ходят в спецшколу, а в свободное от учебы время занимаются в театральном кружке и осваивают навыки работы в огороде. Анастасия и Александр уверены, что хорошо справляются с воспитанием своих «солнышек». По словам женщины, они дали детям главное — понимание того, что такое настоящая и любящая семья.

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