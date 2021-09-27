Вассерман объяснил, зачем Пентагон хочет создать орбитальные перехватчики ракет

Орбитальные перехватчики ракет смогут надежно защитить разве что кошельки работников американского военно-промышленного комплекса. Таким мнением в беседе с ФАН поделился журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Собеседник оценил планы Пентагона создать специальные спутники для защиты от российского гиперзвукового оружия.

«Думаю, что такие спутники, несомненно, смогут очень хорошо и надежно защитить кошельки [работников] американского военно-промышленного комплекса. Насколько я могу судить, в обозримом будущем вряд ли удастся создать оружие, которое не просто маневрирует на гиперзвуковых скоростях, а делает это прицельно», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман также рассказал, почему именно американцы не смогут добиться успеха в этом направлении.

«Нашим ракетам достаточно время от времени зигзагом менять траекторию, чтобы было труднее в них попасть. Добиться такого маневрирования, чтобы именно попадать, на мой взгляд, на нынешнем уровне развития техники вряд ли возможно. Однако деньги под такую разработку можно потратить немалые», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он добавил, что заявленный бюджет этого проекта также выглядит неправдоподобным.

«Думаю, что 350 миллионов долларов хватит только на то, чтобы сказать: "Вот, у нас наконец появились перспективные идеи. На них нужно потратить еще раз в десять больше". Маловероятно, чтобы что-то в этом роде было действительно создано», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН развеял опасения по поводу нового финансового кризиса в мире из-за Китая. По словам собеседника, к подобной беде, скорее, могут привести проблемы в экономике США.