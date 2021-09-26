Москва, 26 сентября. Власти США анонсировали проведение «саммита демократий». Социолог Максим Шугалей отметил его бесполезность и обвинил Вашингтон в навязывании своей политики другим государствам.

Организаторы надеются, что в онлайн-встрече примут участие представители деловых кругов, главы кабминов и участники крупных общественных организаций. Инициаторы считают, что в таком формате удастся найти способ преодолеть актуальные вызовы и продумать пути демократического обновления.

Ученый, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей считает, что в современном мире Америка настолько «поднадоела» людям, что они мало обращают на нее внимания. Это стало следствием постоянных попыток Вашингтона навязать свой вариант демократии разным странам. Социолог отметил, что США вправе устраивать встречи, которые, по факту, не заслуживают внимания.

«Действия этой страны похожи на агонию», — приводит его слова ФБА «Экономика сегодня».

Президент ФЗНЦ не сомневается, что Вашингтон уже утратил чувство реальности: Белый дом не понимает сути происходящего в стране и не имеет адекватного представления, зачем нужен указанный саммит.

Шугалей выразил надежду, что Россия будет как можно меньше зависеть от «встреч», организованных государством-агрессором. По его мнению, Москве необходимо игнорировать подобные собрания.