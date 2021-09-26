Ангелина Вовк вспомнила обидный случай с Пугачевой на «Песне года»

Москва, 26 сентября. Знаменитая телеведущая и диктор Ангелина Вовк рассказала о ссоре с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой после случая на «Песне года».

Вовк и ее коллега Евгений Меньшов оставались бессменными ведущими фестиваля с 1988 по 2006 год. В один из моментов истории «Песни года» Пугачева помогла продюсеру Игорю Крутому организовать трансляцию события на НТВ. Примадонна приглашала ведущую к себе домой для репетиций перед представлением.

«Были расставлены все акценты — где она ведет, где мы ведем, где кто-то нам помогает. То есть, была полная ясная картина», — отметила диктор.

Однако на самом концерте Вовк и Меньшова, по ее словам, посадили очень далеко от сцены. Кроме того, рядом с ведущими стоял некий режиссер по фамилии Ревзин, который нервничал и пытался кричать на коллег. Это очень не понравилось знаменитой телеведущей.

«Я с тех пор с ним не здороваюсь, прохожу мимо, как мимо затонувших кораблей. У него не было оснований так со мной разговаривать, но он выслуживался перед Пугачевой, естественно. Поэтому, когда мы ему задавали вопрос, он нам резко и нервно отвечал. Я сказала Жене: «Ты как хочешь, а я ухожу отсюда». Через какое-то время Женя тоже убедился, что он там уже никому не нужен, и тоже уехал. И, когда передача уже заканчивалась, вышла наша Примадонна и сказала: «Лина, Женя, где вы?». А в ответ — тишина», — поделилась Вовк в эфире шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.

После этого обидного случая ведущим никто не позвонил и не принес извинений. По мнению диктора, кто-то конкретно хотел расстаться с ней и Меньшовым.

При этом на Леру Кудрявцеву, которая сейчас ведет «Песню года» вместо нее, Вовк обиды не держит. Диктор относится к этому спокойно и осознает, что не может оставаться ведущей фестиваля всю жизнь.

Ранее Ангелина Вовк призналась, что счастлива быть бездетной. Знаменитость могла родить ребенка в первом браке, однако у нее случилась внематочная беременность.