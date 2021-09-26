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Military Watch: Вашингтон хочет догнать Москву аналогом российской «Стрелы»
Армия
Military Watch: Вашингтон хочет догнать Москву аналогом российской «Стрелы»
Pr Scr youtube.com

Вашингтон, 26 сентября. США намереваются сократить отставание от России в военной сфере при помощи новой авиационной ракеты, заявили американские журналисты.

Оппоненты Соединенных Штатов, в число которых входит и Россия, активно развивают ракетные технологии, что весьма сильно беспокоит Вашингтон, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи авторов американского портала Military Watch. Они уточнили, что Москва располагает авиационной ракетой Р-37М, называемой в НАТО «Стрелой», а Пекин — ракетой PL-15. ВВС США не имеют на вооружении ни одного аналога подобных боеприпасов, подчеркнули аналитики.

Американские инженеры решили нивелировать это отставание, разработав собственную дальнобойную ракету класса «воздух-воздух», чтобы догнать Россию и Китай, обратили внимание эксперты. По их словам, образец, создаваемый в США, будет иметь весьма необычную конструкцию, нехарактерную для таких боеприпасов.

«Новую авиационную ракету большой дальности (LRAAM) отличает весьма необычная для этого типа боеприпасов двухступенчатая конфигурация», — рассказали аналитики, чем США хотят затмить российскую «Стрелу».

Перспективная ракета, скорее всего, будет несовместима со стелс-истребителями ВВС США F-22 и F-35 из-за своих габаритов, считают журналисты. Они предположили, что подобным боеприпасом пополнится арсенал модернизированного самолета F-15EX. По словам авторов материала, двухступенчатая ракета благодаря такой конструкции должна получить впечатляющую маневренность. Они добавили, что LRAAM должна стать «достойным конкурентом» российской Р-37М и китайской PL-15.

Ранее аналитики из Китая обратили внимание на другой российский боеприпас — гиперзвуковую ракету «Циркон». По их словам, точной информации о характеристиках образца нет, однако, согласно предположениям, радиус действия ракеты превысит тысячу километров. Они подчеркнули, что при помощи «Циркона» Россия лишит авианосцы ВМС США господства на море.

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