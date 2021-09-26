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Истребители Су-35С сопроводили бомбардировщик ВВС США над Тихим океаном

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 15:52
Армия
Истребители Су-35С сопроводили бомбардировщик ВВС США над Тихим океаном
wikipedia.org  /  U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Jacob N. Bailey / Public Domain

Москва, 26 сентября. Три российских истребителя Су-35С перехватили в небе над Тихим океаном американский бомбардировщик В-52Н. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра управления обороной РФ.

Российские военные зафиксировали неизвестную воздушную цель над нейтральными водами Тихого океана, которая приближалась к границам РФ. Для идентификации воздушного объекта в небо были подняты истребители Су-35С из состава дежурных сил Восточного военного округа.

«Экипажи истребителей ВКС России идентифицировали воздушную цель как стратегический бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили его над акваторией Тихого океана», — говорится в сообщении.

После того как иностранный самолет изменил курс, российские истребители Су-35С вернулись на аэродром постоянного базирования.

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россия сша тихий океан
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