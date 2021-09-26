Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 сентября 17:12
17:11
Весь мир
Марш против мигрантов в Чили закончился столкновениями и погромами
17:09
Происшествия
Силовики застрелили на пляже в Калифорнии вооруженного афроамериканца
17:02
Весь мир
ХАМАС призвал палестинское сопротивление активнее бороться с Израилем
17:01
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев рассказал о главной трудности в судействе шоу «Голос 60+»
17:00
Политика
Захарова указала на сочиненные новые правила Запада после создания AUKUS
17:00
Общество
Семья из Краснодарского края воспитывает восемь детей с особенностями развития
16:59
Общество
Маленький котенок-дальнобойщик проехал более 24 тысяч километров по всей России
16:58
Спорт
Гран-при России принес Хэмилтону сотую победу в «Формуле-1»
16:55
Происшествия
Глава поселения в Приангарье предстанет перед судом за превышение должностных полномочий
16:54
Общество
Невролог Вон назвала гормональные и пищевые провокаторы мигрени
Все новости

Володин отметил влияние выбора россиян на формирование правительства

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 15:51
Политика
Володин отметил влияние выбора россиян на формирование правительства
politexpert.net  /  politexpert.net

Москва, 26 сентября. Россияне, избирая депутатов нижней палаты парламента, влияют на принятие решений при формировании нового правительства, заявил спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин.

В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» парламентарий ответил на вопрос, будут ли депутаты Госдумы руководствоваться новыми нормами при назначении министров. По его словам, новые полномочия используются при необходимости.

«Когда речь шла о созыве уходящем, вы знаете, появились вакансии, и Дума использовала полномочия свои уже при назначении новых министров», — напомнил Володин.

Спикер также прокомментировал предложение президента России Владимира Путина возглавить новый состав Госдумы. По мнению Володина, для него слова российского лидера являются проявлением доверия.

Как стало известно ранее, Путин предложил Володина на пост спикера Госдумы VIII созыва. По словам президента, парламентарий достоин этой должности.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Володин отметил влияние выбора россиян на формирование правительства
путин госдума володин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru