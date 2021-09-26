Володин отметил влияние выбора россиян на формирование правительства

Москва, 26 сентября. Россияне, избирая депутатов нижней палаты парламента, влияют на принятие решений при формировании нового правительства, заявил спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин.

В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» парламентарий ответил на вопрос, будут ли депутаты Госдумы руководствоваться новыми нормами при назначении министров. По его словам, новые полномочия используются при необходимости.

«Когда речь шла о созыве уходящем, вы знаете, появились вакансии, и Дума использовала полномочия свои уже при назначении новых министров», — напомнил Володин.

Спикер также прокомментировал предложение президента России Владимира Путина возглавить новый состав Госдумы. По мнению Володина, для него слова российского лидера являются проявлением доверия.

Как стало известно ранее, Путин предложил Володина на пост спикера Госдумы VIII созыва. По словам президента, парламентарий достоин этой должности.