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Моргенштерн в черной шубе пришел на открытие собственной бургерной
Шоу-бизнес
Моргенштерн в черной шубе пришел на открытие собственной бургерной
instagram.com  /  @morgen_shtern

Москва, 26 сентября. Рэпер Моргенштерн не стал останавливаться на одном ресторане — KAIF Provenance, который заработал прошлой осенью, и открыл собственную «кайфовую» бургерную в центре Москвы.

Молодой артист решил расширить свое влияние в ресторанном бизнесе, заодно и поддеть своего старшего коллегу Тимати и его сеть бургерных. Открытие заведения KAIF Burger Моргенштерна состоялось в самом центре столицы на Никольской улице. Без эпатажа рэпер не обошелся: он появился перед журналистами в черной шубе, а ленточку перед кафе доверил торжественно перерезать случайному прохожему.

На открытии исполнитель заявил, что не боится сравнений, намекая на BlackStar Burger от Тимати. По словам Моргенштерна, он долго готовился к открытию фаст-фуд кафе и лично проводил дегустации, чтобы его «фанатам попадало в рот только самое лучшее». Как отметил рэпер, он не позиционировал свою бургерную, как место для богатых людей. Несмотря на роскошный интерьер, поесть в KAIF Burger сможет абсолютно каждый, заверил артист.

«Провел исследования и выяснил, что 100% людей едят <...> Мои бургеры вкусные и они квадратные!» — заявил Моргенштерн на открытии.

Самой дорогой позицией в меню стал авторский бургер от Моргенштерна стоимостью 666 рублей. Также гости заведения могут попробовать бургер от Славы Марлоу — 448 рублей. Большая часть наименований блюд отсылает к названиям песен рэпера. Поклонникам музыканта, а также случайным прохожим уже посчастливилось оценить бургеры — гостеприимный Моргенштерн вынес поесть людям, столпившимся у входа в заведение.

Недавно свои силы в ресторанном бизнесе решил попробовать комик Гарик Харламов. Резидент Comedy Club открыл закусочную Hot Dog Bulldog. На открытии он появился с новой избранницей — 28-летней актрисой Катериной Ковальчук.

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ресторан рэпер моргенштерн
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