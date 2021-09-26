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Онищенко сказал, что его больше всего впечатлило на кадрах отдыха Путина в Сибири
Общество
Онищенко сказал, что его больше всего впечатлило на кадрах отдыха Путина в Сибири
kremlin.ru  /  Официальный сайт президента РФ

Чтобы отдыхать в таких условиях, в каких пребывал президент России Владимир Путин во время недавней поездки в Сибирь, человек должен быть в физической форме на уровне мастера спорта по единоборствам. Об этом в беседе с ФАН рассказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Собеседник поделился мнением о поездке главы государства и министра обороны Сергея Шойгу в тайгу.

«Сегодня показали кадры поездки нашего президента по Сибири. Конечно, достаточно впечатляют опубликованные видеоматериалы. Весьма условно можно назвать это отдыхом. Чтобы находиться на той высоте, гулять там, ездить на транспорте, ночевать, нужно иметь подготовку не ниже уровня мастера спорта по силовым единоборствам», — сообщил специалист.

Геннадий Онищенко рассказал, в чем именно были трудности этого путешествия.

«Этот отдых требует специальной подготовки. Нужно, чтобы человек был в физической форме на уровне мастера спорта, причем не в одной спортивной дисциплине. Условия были непростые: высота, разряженный воздух, повышенная нагрузка на сердце, пересеченная местность, температурный фактор. Температура там была явно за минус. Даже снег в некоторых местах был», — пояснил собеседник ФАН.

Онищенко сказал, что его больше всего впечатлило на кадрах отдыха Путина в Сибири
kremlin.ru  / Официальный сайт президента РФ

В завершение он отметил, что подобные новости служат четким посланием для всего мирового сообщества.

«Слава богу. Это залог политической стабильности, поскольку он [Владимир Путин] всегда демонстрирует блестящую физическую подготовку», — подытожил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке.

Ранее Геннадий Онищенко в беседе с ФАН рассказал о мотивах немцев, освиставших на одном из митингов на тот момент еще канцлера Германии Ангелу Меркель. По его словам, этот случай представляет собой спланированную провокацию со стороны оппонентов.

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путин онищенко тайга
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