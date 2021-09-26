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Режиссер «Леона» и «Пятого элемента» Люк Бессон посетит Ташкентский кинофестиваль
Общество
Режиссер «Леона» и «Пятого элемента» Люк Бессон посетит Ташкентский кинофестиваль
Global Look Press  /  Zz-Arch Sam

Ташкент, 26 сентября. Французский режиссер Люк Бессон станет почетным гостем XIII Международного кинофестиваля «Жемчужина Шелкового пути», который пройдет с 28 сентября по 3 октября в Ташкенте.

Церемония открытия кинофестиваля состоится 28 сентября в обновленном Дворце кино. Режиссер «Леона» и «Пятого элемента» Люк Бессон наградит участников молодежной секции «Кино за 5 дней». В рамках этой программы начинающие режиссеры представят проекты, посвященные культуре и истории Узбекистана.

Помимо Бессона кинофестиваль в Ташкенте посетит американский актер и продюсер Стивен Сигал. Также гостями международного смотра «Жемчужина Шелкового пути» станут Никита Михалков, Тимур Бекмамбетов, Валдис Пельш, Павел Прилучный, Ирина Пегова, Алексей Чадов и другие именитые российские деятели кино.

В рамках кинофестиваля пройдут мастер-классы и творческие встречи, а в Самарканде и Бухаре пройдут показы фильмов под эгидой «Дни российского кино». Зрители смогут посмотреть картину «Девятаев», «Майор Гром», «Конек-Горубнок» и многие другие.

Первый международный кинофестиваль в Ташкенте состоялся в 1968 году. Этой осенью смотр «Жемчужина Шелкового пути» пройдет впервые с 1997 года — с 28 сентября по 3 октября.

На днях завершился 32-й сочинский кинофестиваль «Кинотавр». Главный приз жюри присудило драме Николая Хомерики «Море волнуется раз» с дочерью Сергея Бодрова в главной роли.

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