Австралийский велосипедист воссоздал на карте обложку альбома Nirvana

Аделаида, 26 сентября. Австралийский велосипедист Питер Стоукс совершил необычный поступок в честь 30-летия выхода альбома Nevermind культовой группы Nirvana. Он воссоздал обложку пластинки на карте.

Спортсмен «нарисовал» силуэт знаменитого младенца при помощи приложения, отслеживающего физическую нагрузку, а также технологии GPS. Велосипедист пояснил, что хотел таким образом отдать дань великому, с его точки зрения, альбому.

Чтобы воссоздать обложку пластинки Nirvana на карте, Стоукс потратил восемь часов, за которые он проехал 150 километров. Во время «рисования» спортсмен постоянно слушал альбом.

Keen spirit: Australian cyclist uses GPS to recreate Nirvana’s Nevermind cover https://t.co/eyDwM998eN — The Guardian (@guardian) September 26, 2021

Пластинка Nevermind увидела свет 24 сентября 1991 года. Идея разместить на обложке младенца в бассейне пришла к Курту Кобейну после того, как он посмотрел документальный фильм о родах под водой.

Ребенка с обложки, который давно вырос, зовут Спенсер Элден. Недавно он подал иск к живым музыкантам Nirvana, а также к наследникам Кобейна. Элден потребовал компенсации морального вреда и выразил недовольство, что его интимные места может разглядеть любой человек. Мужчина намерен отсудить по 150 тысяч долларов с каждого из 17 человек, упомянутых в иске.