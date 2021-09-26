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Австралийский велосипедист воссоздал на карте обложку альбома Nirvana
Общество
Австралийский велосипедист воссоздал на карте обложку альбома Nirvana
wikipedia.org  /  Public Domain

Аделаида, 26 сентября. Австралийский велосипедист Питер Стоукс совершил необычный поступок в честь 30-летия выхода альбома Nevermind культовой группы Nirvana. Он воссоздал обложку пластинки на карте.

Спортсмен «нарисовал» силуэт знаменитого младенца при помощи приложения, отслеживающего физическую нагрузку, а также технологии GPS. Велосипедист пояснил, что хотел таким образом отдать дань великому, с его точки зрения, альбому.

Чтобы воссоздать обложку пластинки Nirvana на карте, Стоукс потратил восемь часов, за которые он проехал 150 километров. Во время «рисования» спортсмен постоянно слушал альбом.

Пластинка Nevermind увидела свет 24 сентября 1991 года. Идея разместить на обложке младенца в бассейне пришла к Курту Кобейну после того, как он посмотрел документальный фильм о родах под водой.

Ребенка с обложки, который давно вырос, зовут Спенсер Элден. Недавно он подал иск к живым музыкантам Nirvana, а также к наследникам Кобейна. Элден потребовал компенсации морального вреда и выразил недовольство, что его интимные места может разглядеть любой человек. Мужчина намерен отсудить по 150 тысяч долларов с каждого из 17 человек, упомянутых в иске.

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велосипедист nirvana nevermind
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