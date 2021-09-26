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Ученые из Нью-Йоркского университета объяснили причину потери хвоста у предков людей
Наука
Ученые из Нью-Йоркского университета объяснили причину потери хвоста у предков людей
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Нью-Йорк, 26 сентября. Американские ученые провели исследование и выявили генетическую мутацию, повлиявшую на потерю хвоста у древних людей.

Хвосты помогали предкам человека свободно перемещаться и добывать пропитание, используя растения и деревья. Данное умение помогает обезьянам и по сегодняшний день.

Причиной лишения такого полезного отростка стал ген ТВХТ. Он был выявлен у обезьян семейства человекообразных, но совершенно отсутствовал у других приматов.

После выявления и модификации гена исследователи провели эксперимент на мышах и обнаружили, что хвосты у животных перестали расти. Ученые предположили, что такая же ситуация произошла и с предком человека, но только исключительно благодаря природе.

Американские специалисты нашли еще одну эволюционную разницу между человеком и обезьяной. Их исследования показали, что изменению человеческого мозга поспособствовала трансформация десятков участков генома, а не только одного конкретного гена.

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эволюция обезьяна хвост
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