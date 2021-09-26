Apple объяснила нежелание менять разъем Lightning на USB-C

Купертино, 26 сентября. Представители корпорации объяснили, почему они выступают против идеи ввести единый стандарт разъема зарядки на всех мобильных устройствах.

Компания заботится об экологии и удобстве пользователей, уверяют представители Apple. Американский гигант заявил, что прибыль от продажи уникальных кабелей Lightning не является основным мотивом неприятия этого нововведения ЕС. Об этом сообщает портал ixbt.com.

Новый закон помешает работе многих миллионов используемых устройств на территории Евросоюза, уверяют в компании. Законодательное изменение может спровоцировать масштабный поток электронных отходов. Это опасно для окружающей среды, поясняют в компании. Apple напоминает, что такая мера означала бы большие расходы для клиентов компании, потому что им потребуется приобрести новые провода, адаптеры и аксессуары.

Корпорация ранее выпустила новую линейку смартфонов iPhone 13. Флагманская версия этой серии стала смартфоном Apple с самой емкой батареей за все время.