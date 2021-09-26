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В Колумбии конфисковали груз акульих плавников, отправлявшийся в Гонконг
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В Колумбии конфисковали груз акульих плавников, отправлявшийся в Гонконг
wikimedia.org  /  Cloneofsnake / https://www.flickr.com/photos/cloneofsnake/6191090547/in/photostream/

Богота, 26 сентября. Власти Колумбии конфисковали партию из 3493 акульих плавников, которые должны были незаконно доставить в Гонконг из столичного аэропорта. Об этом сообщает министерство экологии.

Правительство южноамериканской страны заявило, что, судя по количеству плавников, было убито от 900 до 1000 акул длиной от 1 до 5 метров.     
Партия, распределенная в десяти пакетах, была отправлена из колумбийского муниципалитета Рольданильо на юго-западе.

«Транспортная компания, которая перевозила плавники, первая сообщила об этом властям и полиции. Правоохранительные органы занимаются взятием проб, чтобы определить вид акулы. Нам известно, что в колумбийских водах существуют более трех видов», — отметила представительница министерства экологии Каролина Уррутиа.

Национальная полиция начала расследование. Власти запросили у транспортной компании всю информацию об отправителе и получателе. По словам Уррутии, владелец партии имел разрешение на эксплуатацию промысловых ресурсов, но не получал права на охоту и продажу акул. Согласно закону 2111 от 2021 года касательно экологических преступлений, за торговлю ресурсами дикой природы предусматривается наказание в виде тюремного заключения от 60 до 135 месяцев.

Рынок акульих плавников

При промысле акульих плавников часто у животного отрезаются плавники, а остальное выбрасывается в океан или остается гнить на берегу. Без способности передвигаться рыба обречена на медленную смерть.

Вылов акул сильно увеличился с 1997 года, в основном благодаря растущей популярности супа из их плавников и препаратов нетрадиционной медицины. В некоторых странах Азии, особенно в Китае, эти части тела акул ценятся из-за их «целебных свойств».

Однако за последнее десятилетие были введены ограничения на торговлю плавниками этого животного из-за угрозы его исчезновения.

Коммунистическая партия КНР и рестораны страны также запретили потребление плавников. Мировой рынок акульих плавников оценивается от 540 до 1200 млн долларов, за один килограмм ценители этого деликатеса могут заплатить около 400 долларов.

Многие незаконные торговцы акулами в таких странах, как Колумбия, Перу, Эквадор, являются гражданами Китая. Кроме того, они занимаются контрабандой ягуаров и другой дикой фауны. Многие из них имеют прямую связь с инвестиционными компаниями Inversiones UPC, Inversiones Sancco y Lamarqocha Inversiones.

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колумбия акулы контрабанда
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