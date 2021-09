В Колумбии конфисковали груз акульих плавников, отправлявшийся в Гонконг

Богота, 26 сентября. Власти Колумбии конфисковали партию из 3493 акульих плавников, которые должны были незаконно доставить в Гонконг из столичного аэропорта. Об этом сообщает министерство экологии.

Правительство южноамериканской страны заявило, что, судя по количеству плавников, было убито от 900 до 1000 акул длиной от 1 до 5 метров.

Партия, распределенная в десяти пакетах, была отправлена из колумбийского муниципалитета Рольданильо на юго-западе.

Национальная полиция начала расследование. Власти запросили у транспортной компании всю информацию об отправителе и получателе. По словам Уррутии, владелец партии имел разрешение на эксплуатацию промысловых ресурсов, но не получал права на охоту и продажу акул. Согласно закону 2111 от 2021 года касательно экологических преступлений, за торговлю ресурсами дикой природы предусматривается наказание в виде тюремного заключения от 60 до 135 месяцев.

При промысле акульих плавников часто у животного отрезаются плавники, а остальное выбрасывается в океан или остается гнить на берегу. Без способности передвигаться рыба обречена на медленную смерть.

Вылов акул сильно увеличился с 1997 года, в основном благодаря растущей популярности супа из их плавников и препаратов нетрадиционной медицины. В некоторых странах Азии, особенно в Китае, эти части тела акул ценятся из-за их «целебных свойств».

Однако за последнее десятилетие были введены ограничения на торговлю плавниками этого животного из-за угрозы его исчезновения.

