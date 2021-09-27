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Онищенко отреагировал на роспуск группы ученых, изучавших происхождение COVID-19
Общество
Онищенко отреагировал на роспуск группы ученых, изучавших происхождение COVID-19
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Наднациональные структуры, например Организация Объединенных Наций, не позволят Соединенным Штатам отрицать неугодные Вашингтону научные данные о причинах появления коронавируса. Об этом в беседе с ФАН рассказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Собеседник оценил новость, что комиссия журнала Lancet распустила группу ученых, изучавших происхождение COVID-19. Такое решение было принято в связи с тем, что выводы некоторых исследователей могли быть предвзятыми.

«Тема коронавируса стала политическим инструментом. С первого дня. Тогда еще господин Трамп начал обвинять Китай. Конечно, группа ученых — функциональная структура. Она создается по конкретному поводу. Раз здесь были претензии к ангажированности ученых, что крайне недопустимо в науке, то правильно сделали, что распустили. ˂…˃ Без американцев нельзя было. У них много серьезных исследований в области коронавирусной инфекции и вирусов с точки зрения фундаментальной биологии», — сообщил эксперт.

Геннадий Онищенко рассказал подробнее, в чем, как правило, заключается работа таких специалистов.

«В основном они выполняют экспертную функцию. Все исследования проводятся в институтах, в том числе в тех, где они работают. Эта группа людей проводит анализ научных публикаций, сравнивает, уточняет, рецензирует. Думаю, решение было не спонтанное, а выверенное. Lancet — серьезный медицинский журнал, который дорожит своим именем. Если группу распустили, значит, для этого были основания», — пояснил собеседник ФАН.

Онищенко отреагировал на роспуск группы ученых, изучавших происхождение COVID-19
pixabay.com  / 

В завершение он добавил, что, если ученые придут к невыгодным для США выводам, то у Америки все равно не получится проигнорировать их и продолжать обвинять во всех бедах Китай.

«Поэтому и существуют наднациональные структуры, например Организация Объединенных Наций, которая выполняет наднациональные функции», — подытожил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке.

Ранее Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил итоги 20-летнего пребывания американских войск в Афганистане. По его словам, действия США в этой стране представляют собой мировой теракт.

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онищенко коронавирус lancet
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