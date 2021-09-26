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Треть российских автолюбителей отказалась от использования своих машин
Экономика
Треть российских автолюбителей отказалась от использования своих машин
pixabay.com  /  @Toby_Parsons

Москва, 26 сентября. Исследование, проведенное среди россиян, показало, что 37% автолюбителей стали реже использовать свое транспортное средство.

У 62% семей в стране есть личный автомобиль, одним авто в России владеют 47% семей, а у 15% — больше одной машины. Доля россиян, не имеющих в собственности авто, сократилась в основном за счет городов-миллионников и достигла отметки 47 %. Управляют транспортом в семье зачастую мужчины — 80% против 35% женщин.

Ежедневно садятся за руль 63% жителей в России. В Москве и Санкт-Петербурге показатель составляет 52%. Относительно 2019 года значение сократилось на 7%. При этом доля тех, кто ездит несколько раз в неделю, увеличилась на 5% — до 26%. В Москве и Санкт-Петербурге показатель составил 37% и 25% соответственно.

Член сообщества «Взаимопомощь на дорогах СПб и ЛО» Григорий Каранкевич ранее в прямом эфире на площадке Медиагруппы «Патриот» рассказал о важности взаимопомощи автомобилистов на дорогах.

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