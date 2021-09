Конгресс США может упразднить Вторую поправку конституции

Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект о конфискации оружия у лиц, которые представляют опасность для себя и окружающих.

Законопроект «Указа о защите от чрезвычайных рисков», известный как «Закон о красном флаге» был одобрен Палатой представителей 24 сентября. Его поддержали 316 членов нижней палаты Конгресса, включая 135 представителей Республиканской партии. Согласно положениям законопроекта, в случае его утверждения Сенатом, полиция сможет проводить конфискацию оружия у людей, которые будут признаны представляющими опасность для себя или окружающих; это, по мнению законодателей-демократов, должно сократить количество случаев вооруженного насилия в стране.

Критики закона указывают на то, что решение по запрету владеть оружием выносится на основании обвинений против человека, без участия лица, по отношению к которому выносится запрет, тем самым лишая его возможности защитить свои конституционные права, которые обеспечиваются Второй поправкой Конституции США. Среди причин критики называется также субъективность решений о том представляет ли человек «опасность» для себя или окружающих без проведения необходимых для этого психолого-психиатрических процедур.

В результате потенциально становится возможным лишить любого гражданина Соединенных Штатов права на владение оружием на основании недостоверных данных; в совокупности с тем, что ответчик фактическим лишается права на надлежащую правовую процедуру, ставит под угрозу Вторую поправку конституции, согласно которой граждане США имеют право владеть огнестрельным оружием.

По мнению многих американцев, Вторая поправка является основой и залогом демократии в США, гарантируя гражданам возможность с оружием в руках выступить против любого правительства, которое попытается узурпировать власть или покуситься на основополагающие права и свободы американского народа. Многие округа и штаты Америки по воле местных законодателей стали «святилищами Второй поправки», где охраняется «священное право американца на оружие» и запрещено принимать законы, ограничивающие эти права.

Голосование по этому спорному законопроекту, борьба вокруг которого идет уже несколько лет, было включено в Закон о разрешении на национальную оборону (NDAA), который является одним из ключевых законов США и определяет годовой бюджет и расходы Министерства обороны Соединенных Штатов. Сама постановка вопроса вызывает резкое раздражение в у консерваторов и сторонников Дональда Трампа.

