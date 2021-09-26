ЛНР обвинила ВСУ в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ

Луганск, 26 сентября. ВСУ используют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для создания помех беспилотникам наблюдательной миссии ОБСЕ в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

В районе населенных пунктов Золотое, Троицкое, Счастье зафиксировано применение украинскими силовиками комплексов «Буковель-АД». Военнослужащие ВСУ используют средства РЭБ для препятствования работе дронов ОБСЕ в Донбассе.

«С помощью станции «Буковель-АД» осуществляется подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в данных районах военной техники», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 26 сентября подразделения ВСУ четыре раза обстреляли территорию ДНР. Под ударами украинской артиллерии оказался поселок Верхнеторецкое в районе Донецка, а также населенный пункт Михайловка под Горловкой.