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Армия
ЛНР обвинила ВСУ в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ
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ЛНР обвинила ВСУ в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 15:20
Армия
ЛНР обвинила ВСУ в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ
flickr.com  /  OSCE/Mariia Aleksevych

Луганск, 26 сентября. ВСУ используют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для создания помех беспилотникам наблюдательной миссии ОБСЕ в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

В районе населенных пунктов Золотое, Троицкое, Счастье зафиксировано применение украинскими силовиками комплексов «Буковель-АД». Военнослужащие ВСУ используют средства РЭБ для препятствования работе дронов ОБСЕ в Донбассе.

«С помощью станции «Буковель-АД» осуществляется подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в данных районах военной техники», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 26 сентября подразделения ВСУ четыре раза обстреляли территорию ДНР. Под ударами украинской артиллерии оказался поселок Верхнеторецкое в районе Донецка, а также населенный пункт Михайловка под Горловкой.

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ЛНР всу донбасс обсе
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