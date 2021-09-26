Песков рассказал об участии Путина в форуме России и Казахстана

Москва, 26 сентября. Президент РФ Владимир Путин примет участие в форуме межрегионального сотрудничества, где встретится с казахским коллегой, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

О планах президента и его графике встреч, запланированных на следующую неделю, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал в воскресенье в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Президенты России и Казахстана Путин и Токаев вместе будут участвовать в форуме межрегионального сотрудничества. Всегда яркое мероприятие», — рассказал Песков.

В рамках форума Путин проведет переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым по поводу сотрудничества Москвы и Нур-Султана.

Неделей ранее президенты обсудили работу в рамках ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Переговоры прошли по телефону, стороны выразили удовлетворение по поводу достигнутых договоренностей. Токаев поздравил Владимира Путина с успешным проведением думских выборов и выразил свои соболезнования в связи с инцидентом со стрельбой в пермском вузе.

На следующей неделе Путин также проведет переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Пескова, лидеры обсудят ситуацию с террористической угрозой в сирийской провинции Идлиб.