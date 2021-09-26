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Песков рассказал о планах Путина на следующую рабочую неделю

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 15:05
Политика
Песков рассказал о планах Путина на следующую рабочую неделю
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 26 сентября. Президент России Владимир Путин проведет заседание Совбеза РФ на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Совещание Совбеза РФ будет посвящено системе стратегического планирования. Также Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примут участие в форуме межрегионального сотрудничества.

В рабочем графике российского лидера запланирована отдельная встреча с премьером-министром России Михаилом Мишустиным и вице-премьерами, а также совещание по экономическим вопросам.

Ранее Дмитрий Песков говорил, что Путин детально изучил процедуру электронного голосования. По его словам, глава государства провел ряд консультаций о процессе онлайн-голосования.

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Все новости / Политика / Песков рассказал о планах Путина на следующую рабочую неделю
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