Песков рассказал о планах Путина на следующую рабочую неделю

Москва, 26 сентября. Президент России Владимир Путин проведет заседание Совбеза РФ на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Совещание Совбеза РФ будет посвящено системе стратегического планирования. Также Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примут участие в форуме межрегионального сотрудничества.

В рабочем графике российского лидера запланирована отдельная встреча с премьером-министром России Михаилом Мишустиным и вице-премьерами, а также совещание по экономическим вопросам.

Ранее Дмитрий Песков говорил, что Путин детально изучил процедуру электронного голосования. По его словам, глава государства провел ряд консультаций о процессе онлайн-голосования.