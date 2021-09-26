Экономист Кухта заявил о долге Запада перед Украиной за «Северный поток — 2»

Киев, 26 сентября. Украина имеет все шансы получить часть кредита от Международного валютного фонда (МВФ), так как Запад должен ей из-за «Северного потока — 2», уверен экономист Павел Кухта.

Новых траншей от МВФ не поступало уже свыше полутора лет, напомнил эксперт. Препятствием для его выделения могут стать проблемы украинского госбюджета. Сотрудники фонда будут тщательно анализировать данный документ. При этом в целом Киев выполнил необходимые условия. Ситуация с уже достроенным российским газопроводом «Северный поток — 2» должна поспособствовать выдаче средств.

«Давайте говорить честно: с геополитической точки зрения Запад нам немного должен после «Северного потока — 2». Логично было бы, чтобы транш они сейчас дали», — подчеркнул аналитик.

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее сообщил, что Киев получит очередной транш от МВФ в размере 700 млн долларов в первой декаде октября.

Доцент департамента международных отношений НИУ ВШЭ Татьяна Романова допустила снижение цен на газ в Европе после запуска «СП-2».