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В Кремле надеются на преемственность дипломатии ФРГ после ухода Меркель

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 14:52
Политика
В Кремле надеются на преемственность дипломатии ФРГ после ухода Меркель
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 26 сентября. Россия рассчитывает на преемственность дипломатии ФРГ в вопросе минских договоренностей по Донбассу после ухода немецкого канцлера Ангелы Меркель.

Представитель Кремля Дмитрий Песков также посоветовал дождаться итогов выборов в бундестаг, а уже после них обсуждать различные вопросы.

«Преемственность германской дипломатии, она хорошо известна», — добавил Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что в Германии 26 сентября проходят выборы в бундестаг. Правом голоса обладают около 60,4 млн жителей страны.

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