В Кремле надеются на преемственность дипломатии ФРГ после ухода Меркель

Москва, 26 сентября. Россия рассчитывает на преемственность дипломатии ФРГ в вопросе минских договоренностей по Донбассу после ухода немецкого канцлера Ангелы Меркель.

Представитель Кремля Дмитрий Песков также посоветовал дождаться итогов выборов в бундестаг, а уже после них обсуждать различные вопросы.

«Преемственность германской дипломатии, она хорошо известна», — добавил Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что в Германии 26 сентября проходят выборы в бундестаг. Правом голоса обладают около 60,4 млн жителей страны.