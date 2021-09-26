Нижегородец взял семь кредитов и обогатил мошенников на 1,7 млн рублей

Нижний Новгород, 26 сентября. Аферисты продолжают наживаться на доверчивых жителях Нижегородской области. Они выманили у 40-летнего мужчины 1,7 миллиона рублей.

Очередная жертва телефонных мошенников проживает в Княгининском районе. Пострадавшего застал врасплох тревожный звонок от службы безопасности банка. Собеседник на другом конце провода уведомил незадачливого «клиента», что тот против воли может стать плательщиком по чужим кредитам. Причем о действиях злодеев знают не только в банке, но и в правоохранительных органах.

Чтобы не допустить оформления займов, мужчине нужно было взять семь кредитов и с банкомата отправить полученные деньги по нескольким счетам. Выполнив все указания, горожанин лишился 1,7 миллиона рулей.

Ранее ФАН писал о другом способе мошенничества в Белгородской области. Они приглашают местных жителей на «кулинарное шоу» и навязывают им посуду за 100 тысяч рублей.