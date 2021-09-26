Петербуржцы очистили Финский залив от мусора во время экозабега

Сделать лучше себя и планету. Эта идея собрала петербуржцев на побережье важнейшей акватории города — Финского залива. Устроив массовую разминку под музыку, активисты отправились по обозначенному маршруту. Участникам предлагались трассы длиной в пять и десять километров на выбор, бежать трусцой было не обязательно, можно было идти в любом темпе. Организаторы призывали активистов чаще сходить с маршрута, чтобы собрать как можно больше мусора, ведь главная цель забега — не прийти первым, а притащить самый тяжелый мешок.

«Это место очень популярно среди горожан летом, особенно таким теплым летом, как в этом году. Пляж достаточно дикий, поэтому здесь можно встретить очень разнообразные отходы. Я думаю, что сегодня участники нам покажут, что интересного можно найти. Я знаю, что уже нашли ведро с краской», — рассказала организатор соревнований Анастасия Волкова.

Не словом, а делом. Петербуржец Рафаэль Азаматов считает, что такие мероприятия направляют подрастающее поколение на путь истинный. Он впервые принимает в нем участие, но уже пообещал, что в следующий раз вернется сюда с детьми.

«Погода была пасмурная вначале, но кто-то под дождем мокнет, а кто-то танцует. Мы — танцуем под дождем, помогаем людям, природе, делаем доброе дело. Как минимум — очистили чуть-чуть планету нашу общую, Землю», — делится полученными впечатлениями Рафаэль.

Плоггинг как явление зародился в Швеции и быстро завоевал поклонников по всему миру. Этой осенью движение добралось и до Северной столицы. Все отходы, собранные в рамках мероприятия, будут переданы на сортировку и последующую переработку.