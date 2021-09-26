Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 сентября 15:43
15:42
Весь мир
В Колумбии конфисковали груз акульих плавников, отправлявшийся в Гонконг
15:39
Происшествия
Волонтеры нашли флаконы от прививок при обследовании могил в волгоградском питомнике
15:35
Общество
Режиссер «Леона» и «Пятого элемента» Люк Бессон посетит Ташкентский кинофестиваль
15:34
Шоу-бизнес
Режиссер Мережко рассказал о несправедливом отношении телеканалов к Олегу Басилашвили
15:32
Общество
Австралийский велосипедист воссоздал на карте обложку альбома Nirvana
15:28
Наука
Ученые из Нью-Йоркского университета объяснили причину потери хвоста у предков людей
15:27
Экономика
Apple объяснила нежелание менять разъем Lightning на USB-C
15:21
Экономика
Треть российских автолюбителей отказалась от использования своих машин
15:19
Армия
ЛНР обвинила ВСУ в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ
15:10
Происшествия
Полиция заинтересовалась видео с семилетним ребенком за рулем «Тойоты» в Москве
Все новости

Песков заявил о тупике в реализации Минских соглашений из-за позиции Киева
Армия
Песков заявил о тупике в реализации Минских соглашений из-за позиции Киева
kremlin.ru  /  пресс-служба правительства РФ

Москва, 26 сентября. Реализация Минских соглашений по Донбассу зашла в тупик из-за позиции официального Киева. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, министры и политические советники пытаются реанимировать процесс имплементации договоренностей, занимаясь данным вопросом в контексте «нормандской четверки», однако успехов в этом вопросе пока нет.

«Он находится, конечно, в тупике. И тупик этот связан исключительно с позицией Украины», — указал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Официальный представитель Кремля заявил, что российский лидер Владимир Путин «был готов вчера» к встрече с украинским коллегов Владимиром Зеленским. Однако переговорам на таком уровне мешает нежелание Киева выполнять взятые на себя в Минске обязательства.

Помимо этого, Песков напомнил, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским, а Россия лишь пытается помочь его решить, не являясь стороной противостояния.

Ранее пресс-секретарь президента РФ отмечал, что сообщения украинских властей про некий «российский след» в покушении на помощника украинского лидера не имеют ничего общего с реальным положением дел.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Песков заявил о тупике в реализации Минских соглашений из-за позиции Киева
украина донбасс минские соглашения песков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru