Песков заявил о тупике в реализации Минских соглашений из-за позиции Киева

Москва, 26 сентября. Реализация Минских соглашений по Донбассу зашла в тупик из-за позиции официального Киева. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, министры и политические советники пытаются реанимировать процесс имплементации договоренностей, занимаясь данным вопросом в контексте «нормандской четверки», однако успехов в этом вопросе пока нет.

«Он находится, конечно, в тупике. И тупик этот связан исключительно с позицией Украины», — указал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Официальный представитель Кремля заявил, что российский лидер Владимир Путин «был готов вчера» к встрече с украинским коллегов Владимиром Зеленским. Однако переговорам на таком уровне мешает нежелание Киева выполнять взятые на себя в Минске обязательства.

Помимо этого, Песков напомнил, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским, а Россия лишь пытается помочь его решить, не являясь стороной противостояния.

Ранее пресс-секретарь президента РФ отмечал, что сообщения украинских властей про некий «российский след» в покушении на помощника украинского лидера не имеют ничего общего с реальным положением дел.