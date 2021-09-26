Песков указал на попытки недругов нарисовать абсурдный образ Путина

Москва, 26 сентября. Формирование образа президента России Владимира Путина связано со следованием канонам лжи. Об этом заявил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

Спикер указал на попытки недругов нарисовать абсурдный образ главы государства. Результат усилий не имеет ничего общего с действительностью.

Ранее Дмитрий Песков рассказал о предстоящей встрече Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Пресс-секретарь отметил, что позиция официальной Анкары не помешает совершению визита президента республики в Россию. У глав государств доверительные отношения, добавил спикер.