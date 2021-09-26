Минобороны Великобритании решило продать «лишние» корабли и самолеты

Лондон, 26 сентября. Ряд военной техники армии и флота Великобритании предлагается на продажу, сообщает пресс-служба британского военного ведомства.

План предусматривает продажу фрегатов, минных тральщиков, кораблей на воздушной подушке, вспомогательных средств. В список также попали транспортные и разведывательные самолеты, вертолеты, бронеавтомобили, стрелковое вооружение. Список включает в себя десять «лишних» плавсредств.

Корабли минной защиты типа Sandown были включены в брошюру британского минобороны. Отказ от их использования связан с предстоящим переходом на автономные системы. Два из них будут в дальнейшем переданы ВМСУ после проведения ремонтных работ и соответствующего обслуживания.

Британия совместно с США и Австралией ранее сформировала трехсторонний военный альянс AUKUS. Появление такого формирование вызвало массу критики со стороны Китая. МИД КНР заявлял, что появление этого союза нарушает договоренности о нераспространении ядерного оружия.