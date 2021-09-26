Ангелина Вовк заявила, что пенсии в 47 тысяч рублей «на все не хватает»

Москва, 26 сентября. Известная теле- и радиоведущая Ангелина Вовк несколько лет назад вышла на пенсию. По признанию народной артистки, даже с прибавками государственных выплат на жизнь ей не хватает.

Телеведущая рассказала, что получает ежемесячно от ПФР «17 с копейками тысяч» рублей. Однако помимо этой суммы Ангелине Вовк полагаются надбавки, как народной артистке РФ. От московских властей она получает еще 30 месяц рублей в месяц. Сама 79-летняя звезда назвала прибавку «небольшой» и призналась, что даже общей суммы в 47 тысяч ей не хватает для комфортной жизни.

«Я получаю пенсию такую как все советские люди – 17 с копейками тысяч. И плюс эти 30 тысяч <...> Но пенсии на все не хватает. Конечно, обидно», — отметила Ангелина Вовк в программе «Секрет на миллион».

Ведущая Лера Кудрявцева спросила у звездной гостьи, получает ли она льготы на оплату коммунальных услуг. По словам Вовк, она не знает, делают ли ей перерасчет коммуналки по сниженным тарифам как пенсионерки. По словам артистки, она любит путешествовать, однако на пенсию в 47 тысяч сложно позволить себе даже путевку в санаторий.

«Билеты, стоимость тура, все это выливается в крупные суммы. Но я еще работаю, получаю дополнительные деньги», — подытожила легендарная телеведущая.

На размер пенсионных выплат ранее пожаловалась известная актриса театра и кино Елена Проклова. Она не смогла доказать большую часть своего стажа при расчете пенсии, поэтому получает 18 тысяч рублей.