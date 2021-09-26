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Песков заявил, что Путин детально изучил процедуру электронного голосования
Общество
Песков заявил, что Путин детально изучил процедуру электронного голосования
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 26 сентября. Президент России детально изучил всю информацию о процедуре электронного голосования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин провел ряд консультаций о процедурах электронного голосования. Они были нужны для того, чтобы гарантировать открытость проведения выборов, объяснил Песков.

«Он затребовал информацию о том, что это гарантирует честность, открытость и т.д. Конечно», — заявил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Президент России Владимир Путин относится к прошедшим выборам как к честным и справедливым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Российский лидер считает их «действительно очень конкурентными, прозрачными».

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