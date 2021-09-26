Правнучка Елизаветы II не получила британский титул

Лондон, 26 сентября. Внучка королевы Елизаветы II — принцесса Беатрис — недавно впервые стала мамой. Имя новорожденной малышки королевский двор держит в секрете, а вот титул ребенка уже оглашен.

Дочь принцессы Беатрис Йоркской и ее супруга, итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци не получит титул в Великобритании. Новорожденной правнучке Елизаветы II официально присвоен итальянский титул «Нобиле Донна», что означает «благородная женщина». Как пишет The Indian Express, вместе с благородным званием малышка унаследовала роскошное поместье 18 века на севере Италии.

Семья супруга принцессы Беатрис до 1946 года была частью итальянского дворянства. Если бы у пары родился мальчик, согласно традициям, он бы носил графский титул отца. К имени девочки же в Италии добавляется аристократичная приставка «Нобиле Донна».

Имя первенца принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци пока держится в тайне. Букмекеры до сих пор принимают ставки, какое же имя получит наследница. Популярностью пользуются варианты Арабелла, Сесилия и Мадлен. Внучка Елизаветы II Призналась, что ей не терпится познакомить малышку с двоюродным братом Кристофером Вульфом — сыном принцессы Евгении.

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