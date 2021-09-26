Песков заверил, что Россия будет реагировать на новые санкции США против бизнесменов

Москва, 26 сентября. Россия даст мудрый ответ на санкции США против 35 чиновников и бизнесменов, если такие ограничения будут введены, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комитет по регламенту палаты представителей Конгресса США ранее утвердил законопроект о санкциях против россиян, якобы причастных к нарушениям прав человека. В перечне, например, оказались бизнесмен Роман Абрамович, а также глава «Роснефти» Игорь Сечин и председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер.

По словам Пескова, Россия отреагирует в случае введения этих санкций. Представитель Кремля считает, что ответ президента России Владимира Путина на ограничения будет предсказуемой, поскольку такую тенденцию трудно понять после разговора российского и американского лидеров на женевском саммите.

«Нам придется отвечать мудро», — отметил пресс-секретарь главы государства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

Песков добавил, что Путин «проявит эту мудрость», если потребуется. Кроме того, представитель Кремля высказался об ответственности за призывы к другим государствам внедрить ограничения против россиян. Пресс-секретарь президента отметил, что уже поступали предложения приравнять это к незаконной деятельности, но пока соответствующие шаги не предприняты.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что новые санкции США перечеркнули бы дух саммита в Женеве. По мнению пресс-секретаря главы государства, ограничения устранили бы надежды на восстановление диалога Москвы и Вашингтона.