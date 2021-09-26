Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 сентября 15:42
15:39
Происшествия
Волонтеры нашли флаконы от прививок при обследовании могил в волгоградском питомнике
15:35
Общество
Режиссер «Леона» и «Пятого элемента» Люк Бессон посетит Ташкентский кинофестиваль
15:34
Шоу-бизнес
Режиссер Мережко рассказал о несправедливом отношении телеканалов к Олегу Басилашвили
15:32
Общество
Австралийский велосипедист воссоздал на карте обложку альбома Nirvana
15:28
Наука
Ученые из Нью-Йоркского университета объяснили причину потери хвоста у предков людей
15:27
Экономика
Apple объяснила нежелание менять разъем Lightning на USB-C
15:21
Экономика
Треть российских автолюбителей отказалась от использования своих машин
15:19
Армия
ЛНР обвинила ВСУ в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ
15:10
Происшествия
Полиция заинтересовалась видео с семилетним ребенком за рулем «Тойоты» в Москве
15:08
Происшествия
Работники челябинского депо отмыли разрисованный трамвай стоимостью в 35 млн рублей
Все новости

Песков заверил, что Россия будет реагировать на новые санкции США против бизнесменов

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 14:38
Экономика
Песков заверил, что Россия будет реагировать на новые санкции США против бизнесменов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 26 сентября. Россия даст мудрый ответ на санкции США против 35 чиновников и бизнесменов, если такие ограничения будут введены, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комитет по регламенту палаты представителей Конгресса США ранее утвердил законопроект о санкциях против россиян, якобы причастных к нарушениям прав человека. В перечне, например, оказались бизнесмен Роман Абрамович, а также глава «Роснефти» Игорь Сечин и председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер.

По словам Пескова, Россия отреагирует в случае введения этих санкций. Представитель Кремля считает, что ответ президента России Владимира Путина на ограничения будет предсказуемой, поскольку такую тенденцию трудно понять после разговора российского и американского лидеров на женевском саммите.

«Нам придется отвечать мудро», — отметил пресс-секретарь главы государства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

Песков добавил, что Путин «проявит эту мудрость», если потребуется. Кроме того, представитель Кремля высказался об ответственности за призывы к другим государствам внедрить ограничения против россиян. Пресс-секретарь президента отметил, что уже поступали предложения приравнять это к незаконной деятельности, но пока соответствующие шаги не предприняты.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что новые санкции США перечеркнули бы дух саммита в Женеве. По мнению пресс-секретаря главы государства, ограничения устранили бы надежды на восстановление диалога Москвы и Вашингтона.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Песков заверил, что Россия будет реагировать на новые санкции США против бизнесменов
санкции россия песков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru