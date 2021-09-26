Кремль: Госдума может изучить вопрос об ответственности за призывы к санкциям против РФ

Москва, 26 сентября. Госдума может рассмотреть вопрос о введении ответственности за призывы к санкциям против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заметил, что вопрос об ответственности за призывы к иностранным странам ввести санкции против россиян остается открытым. Не исключено, что эта тема будет обсуждаться в Госдуме, уточнил Песков.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков счел преждевременным обсуждать планы США об ужесточении санкций против России. По его словам, в Вашингтоне много людей, которые не понимают, как устроена российская реальность.