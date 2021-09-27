Сексолог Миллер назвала причины, которые толкают женщину на измену

Большинство пар, состоящих в браке, предпочитают делать вид, что измена — вне пределов их семейной идиллии, что в их паре она фактически невозможна. Несмотря на это, грустная истина и исследования психологов говорят об обратном, измены в семейных парах — история очень распространенная, и женщины в этом плане практически не отстают от мужчин.

Почему женщины думают об измене? Можно ли это предотвратить? На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом ФАН ответила психолог, сексолог Александра Миллер.

Женщина думает об измене лишь в одном случае — когда ее не устраивает мужчина: не перекрывает ее потребности в любви, заботе, внимании, не обеспечивает безопасность.

«Женщины, как правило, не бесятся с жиру и не ищут от добра добра, они изменяют, потому что не чувствуют себя счастливыми. Некоторые считают женщин, которые хотят хорошо одеваться, вкусно есть, дать своим детям достойное образование, меркантильными. Однако давайте обратимся к исследованиям, проведенным с шимпанзе: они выбирают более сильного и надежного самца, потому что это природа, против нее можно сколько угодно приводить доводов, но факты мы видим такими, какие они есть», — объяснила собеседница ФАН.

Кто-то предпочитает отрицать факты, им удобнее лежать на диване, пить пиво и рассуждать о «продажности» женщин, подчеркнула сексолог.

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Еще один фактор — эмоциональная фригидность. Очень много травмированных людей, которые после неудачного опыта отношений закрылись, перестали чувствовать партнера, запретили себе говорить о том, как они любят, и получать от этого эмоциональное наслаждение.

«Такая женщина боится откровенно говорить с партнером, боится стать предметом, который принято называть бензопила «Дружба». Она предпочитает молчать и терпеть. Нет взрослого диалога без обвинений и оскорблений, нет простого разбора фактов», — рассказала психолог.

Александра Миллер выделила основные причины, по которым изменяют женщины:

стагнация (нет развития отношений, застой);

недооцененность;

эмоциональная пустота;

месть;

не видит в партнере защитника и сильную личность.

«Измена — это крик о том, что нужно что-то менять. Однако измена может как разрушить окончательно отношения, так и дать рост, взбодрить обоих и научить ценить друг друга. Все зависит от того, нужны эти отношения обоим или нет», — резюмировала сексолог.

Ранее Александра Миллер рассказала, в какой момент стоит обратиться за помощью к сексологу, а также в каких случаях даже помощь специалиста не способна спасти отношения. Корни проблем могут идти именно от конфликтов, недомолвок и эмоциональной пропасти между партнерами.