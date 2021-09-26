Режиссер Мережко рассказал о несправедливом отношении телеканалов к Олегу Басилашвили

Советский и российский актер, общественный деятель, народный артист СССР, народный депутат России с 1990 по 1993 год Олег Басилашвили сегодня празднует 87-й день рождения. В беседе с ФАН именинника поздравил советский и российский киноактер, кинорежиссер, сценарист, драматург, писатель, телеведущий, народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР Виктор Мережко.

По его словам, актер Олег Басилашвили заслуженно входит в число талантливейших артистов.

«Я горжусь тем, что он мой друг. Это неиссякаемый талант. Я ему как-то сказал: «Ты понимаешь, что ты гений?». Он сказал: «Да, понимаю». Таких величин, как он, почти не осталось. Выдающийся артист! Дай бог ему здоровья», — сказал кинорежиссер.

Виктор Мережко также поделился впечатлениями от совместной работы с актером в ряде кинокартин.

«Он снялся в трех моих проектах: «Сонька Золотая Ручка», «Хуторянин», «Не ждали». Я был счастлив работать с ним. Он очень дисциплинирован, ответственен. Всегда знал текст. Если другие актеры все-таки халтурили, то Олег Валерианович никогда не приходил неподготовленным. Когда мы снимали фильм «Не ждали», несколько раз ходили в сумасшедший дом, чтобы понять, как себя ведут психически больные люди. Потрясающий артист. Он и отец замечательный, и муж», — поведал собеседник ФАН.

Global Look Press / Anatoly Lomohov

Кроме того, по его словам, современное телевидение несправедливо обходится с всенародно любимым артистом.

«Таких людей нужно беречь, давать работу. Он спросил, будет ли у нас еще совместная работа. Я сказал, что пишу, но пока все мимо: каналы отворачиваются, говорят, что старый, не будет рейтинга. Совсем с ума сошли!» — подытожил Виктор Мережко.

Ранее режиссер Роман Артемьев через ФАН поздравил с днем рождения актера Александра Баширова. По словам собеседника, за привычной нам маской фигляра скрывается очень интересный и трогательный человек.