Песков напомнил о «моде на русофобию» среди американских политиков

Москва, 26 сентября. Среди политиков США «мода» на наращивание себе рейтинга за счет раздувания русофобии не проходит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля выступил в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Он прокомментировал рассматриваемую в Палате представителей Конгресса США инициативу о санкциях против 35 российских официальных лиц и бизнесменов.

«Мы знаем, что в Америке, к сожалению, это не уходящая с годами мода накачивать себе рейтинг за счет раздувания русофобии. То есть, как можно хуже говоря о России, тебя почтут большим патриотом», — заявил он.

Также в ходе передачи официальный представитель Кремля оценил возможность встречи президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, здравая логика диктует необходимость контактов лидеров. Однако в этом вопросе есть противоречия. При нынешнем подходе Киева встреча глав государств маловероятна.