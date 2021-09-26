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Песков напомнил о «моде на русофобию» среди американских политиков

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 14:39
Экономика
Песков напомнил о «моде на русофобию» среди американских политиков
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 26 сентября. Среди политиков США «мода» на наращивание себе рейтинга за счет раздувания русофобии не проходит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля выступил в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Он прокомментировал рассматриваемую в Палате представителей Конгресса США инициативу о санкциях против 35 российских официальных лиц и бизнесменов.

«Мы знаем, что в Америке, к сожалению, это не уходящая с годами мода накачивать себе рейтинг за счет раздувания русофобии. То есть, как можно хуже говоря о России, тебя почтут большим патриотом», — заявил он.

Также в ходе передачи официальный представитель Кремля оценил возможность встречи президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, здравая логика диктует необходимость контактов лидеров. Однако в этом вопросе есть противоречия. При нынешнем подходе Киева встреча глав государств маловероятна.

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санкции сша песков русофобия
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