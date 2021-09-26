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Песков заявил о доверительных отношениях Путина и Эрдогана
Политика
Песков заявил о доверительных отношениях Путина и Эрдогана
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Москва, 26 сентября. Заявления Анкары по Крыму не разрушают перспективы проведения содержательного визита турецкого президента в Россию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган имеют доверительные отношения. Об этом Песков рассказал в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин».

МИД Турции ранее заявил, что результаты выборов депутатов Государственной думы в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает российский статус полуострова.

Как стало известно ранее, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал заявление Эрдогана про «аннексированный» Крым. По его словам, Анкара всегда поддерживала Киев по вопросам полуострова.

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