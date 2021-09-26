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Песков: контакты Путина и Зеленского маловероятны из-за подхода Киева к вопросу

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 14:22
Политика
Песков: контакты Путина и Зеленского маловероятны из-за подхода Киева к вопросу
Новостное агентство «Харьков»  / 

Москва, 26 сентября. Здравая логика диктует необходимость контактов президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Однако представитель Кремля заметил, что есть противоречия в этом вопросе. Ситуация складывается таким образом, что при нынешнем подходе Киева встреча Путина и Зеленского маловероятна, уточнил Песков.

Ранее киевский политолог Михаил Погребинский тоже высказал мнение, что лидеры России и Украины не встретятся. По его словам, саммит может состояться только в том случае, если в команде Зеленского случится что-то сверхъестественное.

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