Песков: контакты Путина и Зеленского маловероятны из-за подхода Киева к вопросу

Москва, 26 сентября. Здравая логика диктует необходимость контактов президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Однако представитель Кремля заметил, что есть противоречия в этом вопросе. Ситуация складывается таким образом, что при нынешнем подходе Киева встреча Путина и Зеленского маловероятна, уточнил Песков.

Ранее киевский политолог Михаил Погребинский тоже высказал мнение, что лидеры России и Украины не встретятся. По его словам, саммит может состояться только в том случае, если в команде Зеленского случится что-то сверхъестественное.