Старший сын рыжего «Иванушки» переехал к отцу после развода родителей

Москва, 26 сентября. Старший сын солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова Иван перебрался к отцу от своей матери, экс-жены артиста Марины Банковой.

Рыжий «Иванушка» пережил болезненный развод два года назад. Когда Банкова разошлась с мужем, у нее начался роман с баскетболистом Андреем Зубковым. Можно предположить, что старший сын экс-супругов не захотел жить с новым избранником матери. Молодой человек переехал к отцу уже довольно давно.

«Ваня живет конкретно со мной. Год назад взбунтовался и вернулся ко мне, вернулся в школу свою же, по которой скучал», — поделился Григорьев-Апполонов в эфире YouTube-шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света».

Солист «Иванушек» напомнил, что в этом году его старший сын достигнет 18-летия. Поп-исполнитель уже поднимает тему брака в разговорах с юношей. Например, Григорьев-Апполонов посоветовал молодому человеку не жениться, пока ему не исполнится 33 года. Певец не сообщил, чем объясняется такая рекомендация, но именно в этом возрасте сам артист впервые стал отцом.

Что касается младшего сына рыжего «Иванушки» Артемия, то ему исполнилось 13 лет в марте. Подросток живет с матерью, но регулярно видится с отцом, если верить снимкам в соцсетях.

Андрей Григорьев-Апполонов ранее рассказывал ФАН, что ему довелось познакомиться с лидером культовой группы «Кино» Виктором Цоем. Поп-исполнитель обыграл рок-музыканта в пинг-понг.