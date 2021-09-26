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Меган Маркл в свободном платье спровоцировала слухи о третьей беременности
Шоу-бизнес
Меган Маркл в свободном платье спровоцировала слухи о третьей беременности
wikipedia.org  /  Office of the Governor-General - GG.Govt.nz / CC BY 4.0

Нью-Йорк, 26 сентября. Герцогиня Сассекская в июне этого года во второй раз стала мамой. Несмотря на то что с момента родов не прошло и пяти месяцев, фанаты уверены: Меган Маркл беременна в третий раз.

Не так давно Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Нью-Йорк для встречи с высокопоставленными чиновниками. Кроме того, супруги приняли участие в Global Citizen Live — 24-часовое мероприятие, которое транслируют прямо из Центрального парка. Герцоги Сассекские выступили с речью о необходимости ускорить темпы вакцинации против COVID-19.

Вот только гостей мероприятия, а также зрителей прямого эфира больше заинтересовала фигура Меган Маркл. Многие обратили внимание на явно округлившейся животик супруги принца Гарри, черты которого не смогло скрыть даже платье свободного кроя. Фотографии герцогини Сассекской, ставшими предметом бурного обсуждения, опубликовало издание Hello.

«Она что снова беременна? Она же недавно родила...»;

«Что с Меган? Она явно поправилась, может, опять ждет ребенка?»;

«У Меган и Гарри точно будет третий ребенок! Посмотрите на ее фигуру!» — уверены пользователи Сети.

Сама Меган Маркл слухи о третьей беременности пока не комментирует. Журналисты попытались деликатно расспросить ее об этом, однако супруга принца Гарри отказалась отвечать на вопросы. Фанаты королевской четы уверены, что их семью ждут прибавления, ведь и предыдущие беременности герцогиня Сассекская держала в тайне до самого последнего момента.

После приезда в Нью-Йорк на Меган Маркл и принца Гарри обрушилась новая волна критики. Американцев не на шутку прогневало, что супруги приехали с вооруженной охраной и вели себя так, будто совершают королевское турне.

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беременность принц гарри меган маркл
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